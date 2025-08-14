В Крыму у парка Тайган установили памятник по мотивам нападения льва на директора
Памятник по мотивам нападения льва на директора парка «Тайган». Обложка © VK / Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП ЧП
Рядом с парком львов «Тайган» установили скульптуру, посвящённую инциденту с нападением хищника на директора Олега Зубкова. Как сообщает издание «Подъём», памятник стал подарком от друзей из Санкт-Петербурга.
Новый арт-объект, изображающий момент нападения, уже стал предметом обсуждения среди посетителей. Сам Зубков, комментируя установку памятника, отметил, что главное — скульптура нравится гостям парка.
Напомним, инцидент произошёл 22 июня, когда лев напал на Зубкова, нанеся ему серьёзные травмы. По версии администрации парка, причиной стало резкое хлопанье двери, испугавшее животное. После оказания первой помощи в крымской больнице директора перевезли в Краснодар для дальнейшего лечения. 3 июля его выписали. Следственные органы продолжают расследование инцидента — возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда.