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4 августа, 05:11

Владелец «Тайгана» Зубков заявил, что простил покусавшего его льва

Напавшего на владельца Тайгана льва могут отправить в другой зоопарк

Обложка © Telegram / «Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ»

Обложка © Telegram / «Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ»

Лев, напавший на основателя крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, возможно, будет передан в другой зоопарк для размножения. Владелец учреждения в беседе с РИА «Новости» отметил, что решение зависит от обстоятельств.

Зубков пояснил, что пока хищника переведут в вольер к другим животным, ограничив его доступ к открытой территории парка, так называемой саванне, где львы обычно свободно передвигаются.

Он также добавил, что не испытывает злости к льву и полностью его оправдывает. По мнению Зубкова, животное действовало согласно своей хищной природе и не нарушило естественных законов.

Взял веник и за работу: Покусанный львом Зубков вернулся в «Тайган» после нападения
Взял веник и за работу: Покусанный львом Зубков вернулся в «Тайган» после нападения

Напомним, что инцидент в парке произошёл 22 июня во время кормления львов. Испуганный звуком захлопывающейся калитки молодой лев случайно напал на директора. Зубкову чудом удалось спасти. 3 июля его выписали из больницы. Под наблюдением врачей он пробыл меньше десяти дней. По словам владельца парка львов, у него «остались дырки, которые зарастут».

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Оксана Попова
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