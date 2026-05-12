В крымском сафари-парке «Тайган» львы во время драки покусали самку

В крымском парке «Тайган» львы напали на львицу. На кадрах видно, как несколько хищников набросились на самку. Видео публикует телеграм-канал «Mash на волне».

По словам владельца парка Олега Зубкова, такие стычки у животных случаются. Он заявил, что для прайда драки не являются чем-то необычным. Пострадавшей львице оказали помощь.

Ранее в Кении старый лев убил 14-летнего подростка, возвращавшегося из школы. Тело обнаружили утром в кустах у обочины. У него не было рук и ног. По версии полиции, на подростка напала старый, явно обессиленный лев, который не мог охотиться на привычную добычу.