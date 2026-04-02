«Не было рук и ног»: Старый лев растерзал 14-летнего парня по пути из школы домой

В Кении лев растерзал подростка, который возвращался из школы. Об этом пишет Daily Nation. Родные 14-летнего Симиона Нзаро Чая разволновались, когда она внезапно не вернулся домой. Обычно подросток приходил с братьями и сёстрами, но в тот роковой день они разводили руками, не понимая, куда делся мальчик.

Отец Симиона Джексон пытался самостоятельно отыскать его, но тщетно. Тело обнаружили утром в кустах у обочины. У него не было рук и ног. По версии полиции, на подростка напала старый, явно обессиленный лев, который не мог охотиться на привычную добычу.

Ранее в Уганде бегемот пытался протаранить лодку с туристами, мы показывали видео инцидента. Разъярённое животное погналось за отдыхающими. Благодаря действиям капитана судна, никто не пострадал.