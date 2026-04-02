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Опубликовано 2 апреля, 11:09

«Не было рук и ног»: Старый лев растерзал 14-летнего парня по пути из школы домой

В Кении старый лев убил 14-летнего подростка, возвращавшегося из школы

Лев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lein

Лев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lein

В Кении лев растерзал подростка, который возвращался из школы. Об этом пишет Daily Nation. Родные 14-летнего Симиона Нзаро Чая разволновались, когда она внезапно не вернулся домой. Обычно подросток приходил с братьями и сёстрами, но в тот роковой день они разводили руками, не понимая, куда делся мальчик.

Отец Симиона Джексон пытался самостоятельно отыскать его, но тщетно. Тело обнаружили утром в кустах у обочины. У него не было рук и ног. По версии полиции, на подростка напала старый, явно обессиленный лев, который не мог охотиться на привычную добычу.

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Матвей Константинов
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