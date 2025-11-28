Львица насмерть загрызла двухлетнюю девочку в Индии

В индийском штате Гуджарат произошла чудовищная трагедия. Двухлетняя Аадхья Макана играла на веранде собственного дома, когда на неё набросилась львица. Мать девочки, мывшая неподалеку посуду, пыталась отогнать хищницу, но та стала угрожающе рычать, заставив женщину отступить, сообщает The Times of India.

Львица утащила ребенка в лес. Спасатели из лесного департамента немедленно начали поиски. Им удалось быстро найти и поймать животное, но было уже поздно. Тело девочки обнаружили в лесу в километре от дома.

Это уже третье нападение льва на людей за два дня. Днём ранее в другом районе хищник насмерть загрыз пятилетнего мальчика. А в тот же день, когда погибла Аадхья, лев ранил фермера. Череда инцидентов заставила власти и местных жителей вновь заговорить о серьёзном конфликте между человеком и дикой природой.