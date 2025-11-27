В Индии гигантский питон напал на мужчину и чуть его не задушил — видео

На территории тепловой электростанции в индийском штате Раджастхан произошёл инцидент с нападением гигантского питона на рабочего. Трёхметровая змея атаковала сотрудника компании Krishna Engineering Нанда Сингха, когда тот открывал задвижку трубопровода в зарослях, сообщает издание India Today.

В Индии гигантский питон напал на рабочего электростанции. Видео © X / @IndiaToday

Питон плотно обвил ноги мужчины, однако рабочему удалось позвать на помощь. Другие работники прибыли через 20 минут и в течение 10 минут освобождали пострадавшего от хватки пресмыкающегося. Весь процесс был заснят на видео очевидцами.

После спасения рабочего сотрудники электростанции избили питона, нанеся ему тяжёлые травмы. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

