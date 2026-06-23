Волк не пройдёт: Овец в Альпах начали одевать в «кольчуги» — хищники в бешенстве

Защитную конструкцию для овец, призванную уберечь их от волков, разработал австрийский фермер Рудольф Шаубах. Новинка уже вызвала активные обсуждения среди аграриев. Об этом сообщило издание Oddity Central.

В Австрии придумали «кольчугу» для овец для защиты от волков. Видео © Х / Alaska

Рост нападений хищников на домашний скот в Австрии и соседней Германии подтолкнул Шаубаха к созданию собственного решения. Работа над прототипом заняла у него около трёх лет. В основе конструкции лежит лёгкая пластиковая сетка с выступающими элементами. По задумке изобретателя, она должна препятствовать укусу волка, не ограничивая при этом подвижность животных на пастбище.

Эффект предполагается психологический: после болезненного контакта хищник может отказаться от повторной атаки, считает автор идеи. Испытания на фермах в Альпах уже проводились, однако реакция профессионального сообщества оказалась неоднозначной. Многие фермеры усомнились в надёжности и удобстве такого способа защиты.

Негативную оценку дал овцевод Рене Крюгер, владеющий примерно тысячей голов скота. Он указал на риск запутывания шерсти в сетке и предположил, что волки могут атаковать менее защищённые части тела. Сомнения также прозвучали со стороны сельскохозяйственных объединений. Там считают, что внедрение подобной системы может оказаться экономически невыгодным для крупных хозяйств.

Ранее в нидерландском городе Схиплуйден запущена первая в мире ферма по производству культивированного мяса. Предприятие работает без забоя животных. По задумке авторов, такой подход должен снизить интерес потребителей к традиционной мясной продукции.