«Общаться с овцами проще»: Вакансия пастуха вызвала неожиданный ажиотаж среди претендентов

В Китае завирусилась вакансия пастухов на ферме во Внутренней Монголии. Работу предлагали двум людям с общей зарплатой 16 000 юаней (около 165 тысяч рублей) в месяц, бесплатными жильём, питанием и Wi-Fi. Об этом сообщает телеканал NBC.

За 48 часов фермер получил более 1000 откликов, а хэштег с объявлением набрал 59 млн просмотров в китайской соцсети Weibo. Пользователи шутят: «Работать с овцами проще, чем с людьми!» Среди кандидатов оказались заводские сотрудники, выпускники и люди с высшим образованием.

Такой интерес связывают с высокой конкуренцией на рынке труда. Безработица среди городской молодёжи в Китае достигла 16,3%, а вузы в этом году выпускают рекордные 12,7 млн студентов. Профессор Гонконгского университета науки и технологий Стюарт Гитель-Бастен считает, что молодые специалисты сталкиваются с разрывом между навыками, ожиданиями и реальными возможностями.

При этом фермерская жизнь далека от романтики: нужно пасти, кормить и пересчитывать 3000 овец на территории почти 130 кв. км, передвигаясь верхом или на мотоцикле. В итоге владелец хозяйства Цзо Сяоюн нанял опытную пару с годовой зарплатой около 200 000 юаней.

Ранее Life.ru писал, что зарплата репродуктологов выросла до 600 тысяч рублей. При этом такие сотрудники нужны практически каждому крупному банку спермы. Лаборанты в этой сфере зарабатывают заметно меньше: в Москве в среднем около 73 тысяч рублей, в регионах — примерно 60 тысяч.