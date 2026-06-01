Бум на рынке спермы: Зарплаты репродуктологов в России подскочили до ₽600 тысяч

Зарплаты специалистов в сфере репродуктивного здоровья в России выросли до сотен тысяч рублей. По данным Mash Money, спрос на репродуктологов, эмбриологов, анализы, ЭКО и банки спермы продолжает расти.

В Набережных Челнах начинающим врачам-репродуктологам предлагают от 200 тысяч рублей, а в Ростове-на-Дону отдельные вакансии доходят до 400 тысяч. Опытные специалисты и эмбриологи могут рассчитывать на доход до 600 тысяч рублей.

Лаборанты в этой сфере зарабатывают заметно меньше: в Москве в среднем около 73 тысяч рублей, в регионах — примерно 60 тысяч. При этом такие сотрудники нужны практически каждому крупному банку спермы. Меньше всех получает донор биоматериала. В одном из крупных московских банков за процедуру платят около 3 тысяч рублей, а принимают только материал высокого качества.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме предложили ввести в России единый минимальный стандарт зарплаты для работников медицинской сферы. Таким образом законодатели хотят выровнять доходы медиков в разных регионах страны, поскольку сейчас они имеют слишком большую разницу.