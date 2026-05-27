В Госдуме предложили ввести единый минимальный стандарт зарплаты медиков

В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам. Её размер составит 150% средней региональной зарплаты. Поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан» поступят в палату парламента в среду, 27 мая.

Регулирование направлено на установление единого федерального минимального стандарта. Законодатели хотят выровнять доходы медиков в разных регионах страны.

«Заработная плата медицинского работника за полностью отработанную месячную норму рабочего времени и выполненные трудовые обязанности не может быть ниже 150 процентов средней заработной платы по соответствующему субъекту Российской Федерации», — приводит данные из пояснительной записки к проекту РИА «Новости».

Авторы законопроекта из фракции «Справедливая Россия» уточнили, что сейчас федеральное законодательство не содержит прямой нормы. Закон не устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медработников. При расчёте не учитывают размер средней зарплаты в регионах. Новая инициатива призвана устранить этот пробел.

Ранее депутаты предложили повысить лимит имущественного налогового вычета. Речь идёт о случаях без достижения минимального срока владения. Сейчас лимит составляет 1 млн рублей. Депутаты предлагают поднять планку до 3,1 млн рублей.