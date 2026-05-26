В Госдуме хотят увеличить предельный размер имущественного налогового вычета

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с лидером фракции Алексеем Нечаевым разработали законопроект, предусматривающий повышение лимитов имущественного налогового вычета. Документ направлен на заключение кабинета министров.

Авторы инициативы предлагают увеличить максимальную сумму, с которой можно получить вычет при продаже жилья без достижения минимального срока владения, с 1 млн рублей до 3,1 млн рублей. Для остального имущества порог вырастет с 250 тыс. до 700 тыс. рублей. Кроме того, стандартный налоговый вычет для льготных категорий граждан предложено поднять с 3 тыс. до 29 тыс. рублей.

Законопроект также касается предпринимателей на общей системе налогообложения — порог освобождения от налога на добавленную стоимость для них может вырасти с 2 млн до 9,5 млн рублей. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после официальной публикации.

В пояснительной записке разработчики указали, что изменения призваны решить системную проблему устаревания фиксированных сумм в Налоговом кодексе, которые напрямую затрагивают малый и средний бизнес, а также физических лиц.

А ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» — вице-спикер Владислав Даванков и депутат Антон Ткачёв — предложили ввести для работающих пенсионеров налоговый вычет на ремонт автомобиля и обратились с этой инициативой к главе Минфина Антону Силуанову. Пенсионеры смогут вернуть часть уплаченного налога с расходов на ремонт одного личного авто, предоставив чеки из сервиса, а размер вычета ограничат годовым лимитом.