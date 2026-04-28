Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 08:06

Налоговые вычеты стали автоматическими: ФНС уже вернула россиянам более 200 млрд рублей

Обложка © DALL-E / Life.ru

Федеральная налоговая служба с начала 2026 года предоставила россиянам налоговые вычеты на сумму более 200 млрд рублей в автоматизированном режиме. Об этом сообщил глава ведомства Даниил Егоров. По его словам, ФНС запустила модель, при которой данные для вычетов по лечению, обучению и спорту поступают напрямую от организаций из этих сфер.

Life.ru выяснил, за какие неожиданные услуги можно получить налоговый вычет
Life.ru выяснил, за какие неожиданные услуги можно получить налоговый вычет

«Мы реализовали модель, по которой предоставляем вычеты на лечение, обучение, спорт. Мы за счет взаимодействия с этой сферой услуг получаем от них данные, автоматически заполняем и предоставляем нашим гражданам», — сказал Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он отметил, что за 2026 год таким способом уже было предоставлено вычетов более чем на 200 млрд рублей. Глава ФНС также рассказал о результатах первого этапа налоговой амнистии. По его словам, под обеление попало более 10 тысяч групп налогоплательщиков. Речь идёт примерно о 25,4 тысячи организаций. Они скорректировали свою деятельность, перешли на общую систему налогообложения или объединили бизнес в одно юридическое лицо. Егоров добавил, что такие налогоплательщики стали для службы «абсолютно прозрачными». Сумма, попавшая под амнистию, составила 22,1 млрд рублей.

Ранее в России призвали ввести налоговый вычет на ремонт авто для пенсионеров. А ещё в Госдуме напомнили гражданам о праве требовать перерасчёт за некачественное отопление. Жильцы имеют право на перерасчёт в случаях, когда температура воздуха в квартирах или подъездах опускается ниже установленной нормы

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги ветеринаров
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги ветеринаров

Марина Фещенко
  • Новости
  • ФНС РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar