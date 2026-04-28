Налоговые вычеты стали автоматическими: ФНС уже вернула россиянам более 200 млрд рублей

Федеральная налоговая служба с начала 2026 года предоставила россиянам налоговые вычеты на сумму более 200 млрд рублей в автоматизированном режиме. Об этом сообщил глава ведомства Даниил Егоров. По его словам, ФНС запустила модель, при которой данные для вычетов по лечению, обучению и спорту поступают напрямую от организаций из этих сфер.

«Мы реализовали модель, по которой предоставляем вычеты на лечение, обучение, спорт. Мы за счет взаимодействия с этой сферой услуг получаем от них данные, автоматически заполняем и предоставляем нашим гражданам», — сказал Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он отметил, что за 2026 год таким способом уже было предоставлено вычетов более чем на 200 млрд рублей. Глава ФНС также рассказал о результатах первого этапа налоговой амнистии. По его словам, под обеление попало более 10 тысяч групп налогоплательщиков. Речь идёт примерно о 25,4 тысячи организаций. Они скорректировали свою деятельность, перешли на общую систему налогообложения или объединили бизнес в одно юридическое лицо. Егоров добавил, что такие налогоплательщики стали для службы «абсолютно прозрачными». Сумма, попавшая под амнистию, составила 22,1 млрд рублей.

Ранее в России призвали ввести налоговый вычет на ремонт авто для пенсионеров. А ещё в Госдуме напомнили гражданам о праве требовать перерасчёт за некачественное отопление. Жильцы имеют право на перерасчёт в случаях, когда температура воздуха в квартирах или подъездах опускается ниже установленной нормы