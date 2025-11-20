Life.ru выяснил, за какие неожиданные услуги можно получить налоговый вычет

Пример расчёта НВ на благотворительность:

Иванов И.И. получил доход за 2025 год в размер 1 млн. рублей. НДФЛ уплачено работодателем по ставке 13%. На благотворительные цели было переведено 270 тысяч рублей.

1) Расчёт максимально возможного размера вычета от пожертвований на благотворительность: 250 тысяч рублей (1 млн. х 25%),

2) Определение базы для расчёта НДФЛ: 750 тысяч рублей (1000000-250000),

3) НДФЛ, рассчитываемый налоговым органом: 97,5 тысячи рублей (750*0,13),

4) Расчёт суммы налогового вычета: 32,5 тысячи рублей (1000000*0,13-97500).