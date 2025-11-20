Life.ru выяснил, за какие неожиданные услуги можно получить налоговый вычет
Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова специально для Life.ru рассказала о неожиданных услугах, за которые можно получить налоговый вычет.
Физическое лицо может направить на благотворительность до 25% своего годового дохода, чтобы получить налоговый вычет. Пожертвования делаются в адрес организаций, перечень которых установлен Налоговым кодексом РФ.
«Добровольные пенсионные программы, уплата взносов в негосударственные пенсионные фонды. При заключении договоров и оплате взносов следует помнить, что вычет предоставляется на сумму, не превышающую 150 тысяч рублей», — добавила эксперт.
Покупателю страхового полиса также предоставляется вычет, зависящей от размера взносов. При этом расходы на страхование не должны превышать 150 тысяч рублей. Если они составят 200 тысяч рублей, то налоговый вычет с 50 тысяч (200-150) потребитель оформить не сможет за счёт установленного ограничения по его размеру.
«Проценты по кредиту на строительство индивидуального жилого дома. Максимальная сумма расходов составляет 3 миллиона рублей. Оформляется ежегодно на основе налоговой декларации и кредитного договора, пока сумма процентов уплаченных банку не превысит максимальную сумму расходов», — уточняет специалист.
Налоговый вычет также предоставляется с договора ренты (пожизненного содержания пожилого гражданина). Согласно п. 2 ст. 220 НК РФ расчёт налогового вычета будет осуществлён по стандартной схеме (исходя из размера понесённых расходов, не превышающих в совокупности установленный максимальный размер).
Пример расчёта НВ на благотворительность:
Иванов И.И. получил доход за 2025 год в размер 1 млн. рублей. НДФЛ уплачено работодателем по ставке 13%. На благотворительные цели было переведено 270 тысяч рублей.
1) Расчёт максимально возможного размера вычета от пожертвований на благотворительность: 250 тысяч рублей (1 млн. х 25%),
2) Определение базы для расчёта НДФЛ: 750 тысяч рублей (1000000-250000),
3) НДФЛ, рассчитываемый налоговым органом: 97,5 тысячи рублей (750*0,13),
4) Расчёт суммы налогового вычета: 32,5 тысячи рублей (1000000*0,13-97500).
При подаче декларации следует помнить, что максимальный размер понесённых налогоплательщиком расходов в налоговом периоде составляет 150 тысяч рублей (за вычетом расходов на обучение детей и на дорогостоящее лечение). На расходы, понесённые на благотворительность в большем объёме, не распространяется налоговый вычет.
При подаче декларации не стоит забывать, что чем раньше это сделано, тем оперативнее можно получить денежные средства. Нет необходимости ждать 30 марта.
«Не забываем, что по закону у ФНС имеется 30 дней на проверку документа и 3 месяца на осуществление выплаты. Однако в условиях динамичного развития цифровых сервисов имеются случаи, когда с момента подачи до момента зачисления денег может пройти меньше месяца», — заключает эксперт.
Ранее россиянам предложили 3 способа для оформления налогового вычета за лечение и обучение. Рекомендуется оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика в упрощённом порядке, где не потребуется декларация и подтверждающие документы, поскольку организации сами передают сведения в электронном виде. Второй способ позволяет получить вычет через работодателя до окончания календарного года. Для этого необходимо предоставить заявление и комплект документов, причём налоговый орган должен предварительно подтвердить право на вычет по расходам на обучение, лечение и лекарства. Третий вариант заключается в подаче декларации 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте ФНС России или лично в инспекции.
