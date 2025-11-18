Россия и США
18 ноября, 12:10

Россиянам предложили 3 способа для оформления налогового вычета за лечение и обучение

Обложка © Life.ru

С 2026 года россияне смогут получать налоговые вычеты на лечение и обучение тремя способами, рассказала профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Любовь Гончаренко. В частности, она рекомендовала оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика в упрощённом порядке, где не потребуется декларация и подтверждающие документы, поскольку организации сами передают сведения в электронном виде.

Второй способ позволяет получить вычет через работодателя до окончания календарного года. Для этого необходимо предоставить заявление и комплект документов, причём налоговый орган должен предварительно подтвердить право на вычет по расходам на обучение, лечение и лекарства.

Третий вариант заключается в подаче декларации 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте ФНС России или лично в инспекции. Потребуется только унифицированная справка об оплате услуг, система автоматически загрузит данные о доходах и рассчитает сумму вычета.

«Важно правильно указать банковский счёт для перечисления денежных средств» — предупредила эксперт в интервью РИА «ФедералПресс».

Ранее в Госдуме рассказали, как оформить налоговый вычет за косметологию. Кроме того, россиянам объяснили нюансы оформления налогового вычета за лечение зубов.

