Налоговый вычет по семейным инструментам сбережений увеличат до 1 млн рублей

Кабмин России одобрил подготовленные Министерством финансов поправки в Налоговый кодекс об увеличении налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 тысяч до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Минфина.

Получить единый налоговый вычет в размере до 500 тысяч рублей сможет каждый родитель на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей. Увеличенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений будет доступен до достижения ребёнком совершеннолетия или 24 лет, если он обучается в очном формате.

«Таким образом, максимальная сумма налогового вычета для семьи составит 1 млн рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее Минфин России разработал проект закона, предусматривающий введение новых налоговых льгот. Предложения направлены на адресную поддержку семей с детьми и участников специальной военной операции и их родственников. Согласно документу, бойцы СВО и их семьи смогут претендовать на льготы по транспортному и земельному налогам.