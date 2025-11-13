Россиянам объяснили нюансы оформления налогового вычета за лечение зубов

Россияне могут получить налоговый вычет за любые стоматологические услуги, оказанные клиникой с соответствующей лицензией. Об этом в беседе с RT рассказала адвокат, специализирующегося на гражданском и международном праве, Мария Ярмуш.

«При этом лечение зубов, консультация стоматолога и другие процедуры относятся к простому лечению. И (максимальная сумма, с которой можно получить вычет, — Прим. Life.ru) не может превышать 150 тыс. рублей. В случае дорогостоящего лечения, например имплантации, предела суммы в законодательстве нет», — отметила юрист.

Чтобы вернуть часть потраченных средств, необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и пакетом документов, включающим декларации 3-НДФЛ и 2-НДФЛ, справку, подтверждающую факт лечения и его оплату, а также копию лицензии стоматологической клиники.

«Кто может получить такой налоговый вычет? Только тот гражданин, который уплачивал НДФЛ... Траты могут быть или на самого гражданина, или на близких членов семьи — это дети, супруг или супруга и родители... Налоговый вычет составляет 13% от суммы, уплаченной за лечение. Если, например, за лечение было уплачено 100 тыс. рублей, то (сумма возврата составит,— Прим. Life.ru) 13 тыс. рублей», — объяснила Ярмуш.

Кстати, подавать документы для вычета можно и онлайн и теперь ещё проще. Для россиян создали специальный раздел на «Госуслугах». Новая жизненная ситуация поможет упростить процедуру, последовательно пройти этапы оформления услуги и снизить риски передачи своих данных недобросовестным организациям.