Россиянам напомнили о крайнем сроке уплаты налогов за 2024 год

Крайним сроком для уплаты ряда налогов за 2024 год для россиян установлено 1 декабря 2025 года. Подробный разбор каждого платежа провёл экономист Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru»

Как отметил специалист, транспортный налог зависит от мощности автомобиля, причём региональные власти могут значительно менять ставки. При этом льготы существуют для маломощных авто из соцзащиты и машин, оборудованных для инвалидов.

«Ставки региональные и могут варьироваться — базовые из Налогового кодекса допускается повышать или понижать до 10 раз», — добавил он.

Основой для расчёта налога на имущество является кадастровая стоимость. Например, для комнаты облагаются налогом 10 «квадратов», а для дома — 50. Многодетные семьи получают дополнительные вычеты. Ставка обычно равна 0.1%, но может быть скорректирована на местном уровне.

Земельный налог для льготных категорий позволяет вычесть из базы стоимость 600 кв. м одного участка. Налог на вклады возникает, если годовой доход по процентам превысил 210 тысяч рублей. Все расчёты ФНС производит самостоятельно и присылает готовое уведомление.

Ранее Life.ru напоминал, что у владельцев недвижимости, земельных участков и транспортных средств есть ещё месяц, чтобы оплатить имущественные налоги за 2024 год. Таким образом, срок уплаты истекает 1 декабря.