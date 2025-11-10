Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 08:57

Россиянам напомнили о крайнем сроке уплаты налогов за 2024 год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thekovtun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thekovtun

Крайним сроком для уплаты ряда налогов за 2024 год для россиян установлено 1 декабря 2025 года. Подробный разбор каждого платежа провёл экономист Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru»

Как отметил специалист, транспортный налог зависит от мощности автомобиля, причём региональные власти могут значительно менять ставки. При этом льготы существуют для маломощных авто из соцзащиты и машин, оборудованных для инвалидов.

«Ставки региональные и могут варьироваться — базовые из Налогового кодекса допускается повышать или понижать до 10 раз», — добавил он.

Основой для расчёта налога на имущество является кадастровая стоимость. Например, для комнаты облагаются налогом 10 «квадратов», а для дома — 50. Многодетные семьи получают дополнительные вычеты. Ставка обычно равна 0.1%, но может быть скорректирована на местном уровне.

Земельный налог для льготных категорий позволяет вычесть из базы стоимость 600 кв. м одного участка. Налог на вклады возникает, если годовой доход по процентам превысил 210 тысяч рублей. Все расчёты ФНС производит самостоятельно и присылает готовое уведомление.

Жители Татарстана должны уплатить 11,5 млрд рублей налогов
Жители Татарстана должны уплатить 11,5 млрд рублей налогов

Ранее Life.ru напоминал, что у владельцев недвижимости, земельных участков и транспортных средств есть ещё месяц, чтобы оплатить имущественные налоги за 2024 год. Таким образом, срок уплаты истекает 1 декабря.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ФНС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar