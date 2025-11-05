Жители Татарстана должны уплатить 11,5 млрд рублей налогов

Жители Татарстана должны уплатить рекордные 7,5 млрд рублей налога на доходы от процентов по банковским вкладам до конца года. Об этом на брифинге в кабмине РТ сообщил глава татарстанского управления ФНС Марат Сафиуллин.

«Если доход ниже 250 тыс. руб., то налог не начисляют», — напомнил Сафиуллин.

Глава УФНС добавил, что обязательства по уплате этого налога касаются примерно 70 тысяч жителей республики, при этом большая часть суммы — около 5,3 млрд рублей — должна поступить в бюджет до 1 декабря. Помимо налога на вклады, 500 млн рублей ожидается от граждан с доходом свыше 5 млн рублей, которые платят налог по повышенной ставке в 15%. Марат Сафиуллин отметил, что общая сумма подлежащего уплате НДФЛ в регионе составляет 8,5 млрд рублей, что в 2,4 раза превышает показатель прошлого года.

«В первую очередь это связано с ростом по земельному налогу. Он составляет 1,9 млрд рублей. Это прирост 35% в первую очередь за счёт кадастровой переоценки и роста количества объектов и плательщиков», — объяснил он.

По данным Банка России, на счетах татарстанцев лежит свыше 1,2 трлн рублей, что делает республику лидером ПФО по объёму вкладов. Для сравнения, в Самарской и Нижегородской областях, которые также входят в тройку лидеров, объём средств составляет 1,18 и 1,17 трлн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что у российских владельцев недвижимости, транспортных средств и земельных участков остаётся месяц для уплаты имущественных налогов за 2024 год, поскольку срок их оплаты истекает 1 декабря. Физическим лицам не требуется подавать декларацию, поскольку Федеральная налоговая служба самостоятельно рассчитывает суммы и рассылает уведомления. Получить их можно как в бумажном виде по почте, так и электронно через личный кабинет на портале «Госуслуги».