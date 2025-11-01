Россиян предупредили о дедлайне по уплате имущественных налогов за 2024 год

У российских владельцев недвижимости, земельных участков и транспортных средств остаётся месяц для оплаты имущественных налогов за 2024 год. Срок уплаты истекает 1 декабря.

Как напомнила РИА «Новости» налоговый консультант Оксана Мучараева, подавать декларацию физическим лицам не требуется, так как ФНС самостоятельно рассчитывает сумму и рассылает уведомления. Получить их можно в бумажном виде по почте или электронно — в личном кабинете на «Госуслугах».

В уведомлении содержится информация о транспортном, земельном налогах, налоге на имущество, а также НДФЛ с доходов, не удержанных ранее. Размер платежей зависит от региона, кадастровой стоимости имущества и наличия льгот.

Оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или на портале «Госуслуги». Для получения уведомлений через «Госуслуги» необходимо предварительно дать на это согласие.

Отдельно отмечается, что в этом году банковским вкладчикам также нужно уплатить НДФЛ, если их доход по процентам со всех вкладов за 2024 год превысил 210 тысяч рублей. Налог начисляется только на сумму превышения, а срок его уплаты — также 1 декабря.