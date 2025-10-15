Сектор Газа
15 октября, 09:19

На «Госуслугах» появилась опция по оформлению налогового вычета

Обложка © Life.ru

На портале «Госуслуги» появилась новая жизненная ситуация — «Налоговый вычет». Эта опция поможет упростить процедуру, последовательно пройти этапы оформления услуги и снизить риски передачи своих данных недобросовестным организациям. Об этом рассказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом», — добавил вице-премьер.

Григоренко напомнил, что налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, как следствие, снизить НДФЛ, также с его помощью можно вернуть часть уже уплаченного налога.

А ранее на «Госуслугах» появилась новая функция «Доверенный контакт», она позволяет защитить от взлома свой аккаунт. Граждане смогут выбрать таким доверенным лицом близкого человека, и ему будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля. При этом доверенное лицо не сможет попасть в личный кабинет пользователя или действовать от его имени.

