В Госдуме рассказали, как оформить налоговый вычет за косметологию

В Госдуме разъяснили правила оформления налогового вычета за косметологические процедуры. Вернуть часть средств возможно только за медицинские услуги, включённые в номенклатуру Минздрава и оказываемые организациями с лицензией. Подробнее об этом специально для Life.ru рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По словам парламентария, к таким услугам относятся, например, контурная пластика, лазерная шлифовка кожи, лечение акне и удаление новообразований. Затраты на уходовые процедуры, такие как маникюр или спа-массаж, вычету не подлежат.

«Вернуть часть денег можно только за медицинские косметологические процедуры, которые внесены в специальную номенклатуру Минздрава и оказываются организацией, имеющей действующую лицензию на медицинскую деятельность. К таким услугам относятся, например, контурная пластика, лазерная шлифовка кожи, лечение акне и удаление новообразований. Затраты на уходовые косметические процедуры, такие как маникюр, наращивание ресниц или спа-массаж, вычету не подлежат», — отметил депутат.

Возврат средств можно оформить не только за собственное лечение, но и за оплаченные услуги для супруга, родителей или несовершеннолетних детей. Начиная с 2025 года, для получения вычета за расходы, понесённые в 2024 году и позже, действует упрощённый порядок. Теперь главным документом станет справка об оплате медицинских услуг, выдаваемая клиникой по форме ФНС.

Копии договора, лицензии клиники и чеки предоставлять в налоговую более не требуется, однако эти документы рекомендуется хранить у себя на случай проверки. Процедуру можно осуществить двумя способами. Первый – через налоговую инспекцию по окончании года, в котором были оплачены услуги. В этом случае нужно дождаться, когда клиника передаст сведения в ФНС, найти предзаполненное заявление в личном кабинете на сайте ФНС и подтвердить его. Второй вариант позволяет получить вычет раньше, через работодателя. Для этого необходимо обратиться в налоговую за уведомлением о праве на вычет, которое затем предоставляется в бухгалтерию по месту работы. Срок для обращения за возвратом налога составляет три года с момента оплаты медицинской услуги.

Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет на собственное лечение и обучение, а также лечение членов семьи, с 2024 года составляет 150 тысяч рублей. Таким образом, вернуть можно до 19 500 рублей (13% от 150 000 рублей). Если фактические расходы оказались меньше этой суммы, компенсация рассчитывается как 13% от фактически понесённых затрат. Важно отметить, что указанный лимит является общим для большинства социальных вычетов, а возвращена может быть только сумма, не превышающая уплаченный за год НДФЛ.

Ранее в Госдуме напомнили гражданам о праве требовать перерасчёт за некачественное отопление. Жильцы имеют право на перерасчёт в случаях, когда температура воздуха в квартирах или подъездах опускается ниже установленной нормы. Обязательным условием для получения перерасчета является официальная фиксация отклонения показателей температуры от установленных нормативов.