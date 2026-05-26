В ГД предложили на год освобождать самозанятых матерей от налога на профдоход

В России самозанятых матерей следует освободить от уплаты налога на профессиональный доход (НПД) на срок в один год с момента появления на свет ребёнка. В случае принятия поправки она начнёт действовать с 1 января 2027 года. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, а также сенатор Елена Афанасьева. Законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму.

«Освобождение от уплаты налога на профессиональный доход предоставляется сроком на один год, начиная с первого дня налогового периода, в котором налоговым органом принято решение о предоставлении налоговой льготы», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Заявление о получении льготы можно будет подать в течение года с рождения малыша. Как подчеркнули депутаты, предлагаемая мера поможет самозанятым женщинам ощущать стабильность и уверенность в будущем.

Ранее сообщалось, что в ГД хотят выдавать молодым семьям сертификат на первоначальный взнос по ипотеке. Предлагается ввести федеральную программу жилищных сертификатов на первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей, дифференцированную по количеству детей: при рождении первого ребёнка — сертификат на 500 тысяч рублей; при рождении второго ребёнка — дополнительный сертификат на 300 тысяч рублей (итого 800 тысяч); при рождении третьего и каждого последующего ребёнка — дополнительный сертификат на 400 тысяч рублей (итого 1,2 миллиона).