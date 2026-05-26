Самозанятых запугивают штрафами от имени ФНС: В Госдуме раскрыли новую схему

Телефонные мошенники всё чаще выбирают своей целью самозанятых россиян. Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал в беседе с Life.ru, как злоумышленники адаптируют схемы обмана под новую категорию граждан.

По словам депутата, аферисты представляются сотрудниками налоговой службы и сообщают о якобы выявленных «несоответствиях доходов» за прошлый год. После этого человека начинают запугивать штрафами, блокировкой счетов или дополнительными проверками.

Расчёт строится на том, что тема налогов традиционно вызывает у людей тревогу и желание как можно быстрее урегулировать ситуацию. Антон Немкин Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Во время таких звонков мошенники используют профессиональную терминологию: упоминают справки 2-НДФЛ, налоговые декларации и проверки ФНС. Иногда они называют реальные фамилии или ИНН, полученные из утёкших баз данных. Всё это создаёт иллюзию официального разговора и повышает доверие со стороны жертвы.

После этого человека начинают подталкивать к «срочной оплате штрафа», переводу денег на указанные реквизиты или передаче кодов подтверждения и персональных данных.

«Особенность подобных схем заключается в психологическом давлении и создании ощущения срочности. Мошенники намеренно говорят об ограниченных сроках оплаты, угрозе блокировки счетов или передаче материалов в правоохранительные органы», — предупредил депутат.

Немкин подчеркнул, что сотрудники налоговой службы не требуют оплачивать штрафы по телефону, не просят сообщать коды из СМС и не предлагают переводить деньги на сторонние счета. Все официальные уведомления направляются через личный кабинет налогоплательщика или другие государственные сервисы.

Если поступил подобный звонок, необходимо прекратить разговор и самостоятельно проверить информацию через официальные каналы связи ФНС.

По словам парламентария, рост числа атак на самозанятых показывает, что мошенники внимательно отслеживают изменения на рынке труда и налоговых режимов. По мере увеличения числа граждан, работающих в статусе самозанятых, эта категория становится всё более привлекательной целью для злоумышленников.

Ранее Life.ru писал, что мошенники начали использовать схему с «голосовым подтверждением», представляясь сотрудниками поликлиник, страховых компаний, госорганов или операторов связи. Жертву просят произнести заранее подготовленную фразу для «подтверждения личности», а затем оказывают психологическое давление. В МВД подчеркнули, что отдельная запись голоса сама по себе не позволяет получить доступ к банковским счетам или аккаунту на «Госуслугах».