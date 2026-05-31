Минздрав исключил сексологов из списка медицинских должностей

Минздрав исключил врачей-сексологов из перечня медицинских и фармацевтических работников, следует из приказа на официальном портале правовых актов. Также из списка исчезли некоторые другие узкие специализации — диабетолог, офтальмолог-протезист, подростковый терапевт и психиатр, городской педиатр и энтомолог.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Функции исключённых специалистов передадут врачам более широкого профиля. Действующие врачи смогут продолжить работу, однако приём на обучение по этим специальностям с сентября вестись не будет.

Одновременно в перечень добавлены более десяти новых должностей, в числе которых нутрициолог, нейропсихолог, медицинский логопед и врач по медицине здорового долголетия. Новый перечень должен отразить современные потребности системы здравоохранения.