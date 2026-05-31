Минздрав исключил сексологов из списка медицинских должностей
Минздрав исключил врачей-сексологов из перечня медицинских и фармацевтических работников, следует из приказа на официальном портале правовых актов. Также из списка исчезли некоторые другие узкие специализации — диабетолог, офтальмолог-протезист, подростковый терапевт и психиатр, городской педиатр и энтомолог.
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Функции исключённых специалистов передадут врачам более широкого профиля. Действующие врачи смогут продолжить работу, однако приём на обучение по этим специальностям с сентября вестись не будет.
Одновременно в перечень добавлены более десяти новых должностей, в числе которых нутрициолог, нейропсихолог, медицинский логопед и врач по медицине здорового долголетия. Новый перечень должен отразить современные потребности системы здравоохранения.
Ранее сообщалось, что Минздрав России утвердил обновлённую номенклатуру медицинских должностей — документ вступает в силу с 1 сентября и предусматривает как появление новых специальностей, так и исключение ряда существующих. В перечень впервые включены врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, нутрициолог, специалисты по физической и эргореабилитации, а также официально появляются должности медсестры по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию помощи обучающимся.
