Минздрав РФ утвердил новый список медицинских должностей

Минздрав России утвердил обновлённую номенклатуру медицинских должностей, добавив новые специальности и исключив ряд существующих. С документом ознакомился ТАСС.

Обновлённый перечень медицинских должностей вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Документ предусматривает как появление новых специальностей, так и исключение части действующих. В список впервые включены врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, нутрициолог, а также специалисты по физической и эргореабилитации.

Кроме того, официально появятся должности медсестры по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся. Одновременно из номенклатуры исключат 13 специальностей, среди которых диабетолог, миколог, сексолог, зубной врач, лаборант, городской педиатр, подростковый терапевт и ряд других должностей.

Отдельные изменения затронут врачей-бактериологов, вирусологов и паразитологов. Эти позиции будут выведены из перечня позднее — с 1 сентября 2028 года. Для специалистов, которые уже работают по упраздняемым направлениям, предусмотрен переходный период. Они сохранят свои рабочие места и смогут пройти переквалификацию.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается возможность возвращения института участковых терапевтов. Советская система, при которой за пациентом закреплён постоянный врач, доказала свою эффективность и сохранилась частично даже после реформ здравоохранения.