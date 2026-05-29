В России обсуждают идею возродить советский институт участкового врача

В России обсуждают возвращение института участковых терапевтов. О том, насколько эффективной может быть такая система, в интервью радио Sputnik рассказал педиатр и блогер Дмитрий Молодой.

Советская модель, при которой врач закреплён за пациентом и становится семейным доктором, показала себя хорошо и не была разрушена до конца. Сейчас самое время её восстановить, считает эксперт.

«Естественно, тогда этот самый участковый доктор будет вести детей, потом детей этих детей, ещё и внуков этих детей. Это действительно прекрасная система», — сказал блогер.

По мнению врача, московский эксперимент в поликлиниках затем можно будет распространить на всю страну. Однако он призвал дождаться реальных результатов, а не полагаться на бумажные отчёты.

Нужно смотреть на реальные плоды проделанной работы, на то, как это внедрили по факту, а не на бумажные обещания. Вот тогда и станет ясно, удался эксперимент или нет. У столицы всегда есть ресурсы запускать подобные пилотные проекты в числе первых. Если дело выгорит, следующим на очереди будет Петербург, а за ним — вся страна, заключил Молодой.

