Сердце на износ, тромб в сосуде: терапевт объяснил, чем страшна густая кровь

Густота крови отражает её способность двигаться по сосудам и может указывать на патологии. О том, как выявить отклонения и когда нужна терапия, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой».

Для оценки состояния кровеносной системы выполняют коагулограмму. По словам специалиста, это исследование определяет напряжённость свёртывания по пяти параметрам. Полученные данные позволяют установить, находится ли субстанция в норме, либо она чрезмерно жидкая или вязкая. На основе результатов доктор решает вопрос о необходимости медикаментов.

Чаще всего сгущение регистрируется у людей преклонного возраста. Организм такого человека с трудом поддерживает водный баланс на нужном уровне. Врач пояснил, что проталкивать загустевшую массу по капиллярам сердцу приходится с повышенной нагрузкой. У возрастных пациентов опасность тромбоэмболии многократно возрастает.

Любое отклонение от баланса чревато осложнениями. Чересчур жидкая среда грозит железодефицитной анемией и обильной кровопотерей даже при маленькой ране. Излишняя густота ведет к тромбообразованию, так как запускается процесс свёртывания.

По мнению собеседника издания, точно диагностировать нарушение в домашних условиях нельзя. Человек способен лишь строить предположения. Поводом насторожиться могут стать случаи, когда при порезе жидкость не вытекает наружу или медперсонал при заборе отмечает, что материал свернулся прямо в пробирке. В этих ситуациях показана коагулограмма.

Если исследование подтверждает отклонения, медики начинают поиск первопричины. Назначать пациенту разжижающие препараты разрешено исключительно при подтверждённых диагнозах. В списке состояний: тромбоэмболия, фибрилляция предсердий, тромбофлебит как осложнение варикоза, а также перенесённые в прошлом инфаркты и инсульты.