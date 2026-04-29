Не ждите симптомов: Какие анализы крови нужно сдавать, чтобы не пропустить «тихие» болезни

Сдавать анализы крови нужно не только при плохом самочувствии. Они показывают состояние организма и помогают заметить проблемы заранее. Об этом Life.ru рассказал председатель совета директоров ГК «ДИАКОН», эксперт в области медтеха Андрей Варивода.

Анализы нужны не только тогда, когда вы плохо себя чувствуете. Их результаты позволяют оценить общее состояние, выявить патологии на ранних стадиях, оперативно следить за течением уже диагностированных заболеваний. Иногда поход в клиническую лабораторию может даже спасти жизнь.

Эксперт объяснил, что организм долго компенсирует сбои, поэтому человек может чувствовать себя нормально, хотя показатели уже ухудшаются. По его словам, регулярные анализы позволяют обнаружить болезнь до симптомов. Помимо базового общего анализа крови и стандартной биохимии, нужно обратить внимание на превентивные маркеры. Среди них уровень гомоцистеина, который показывает риски инсультов и инфарктов, а также витамин D и ферритин. Дефицит железа даже без анемии может сопровождаться повышенной утомляемостью и снижением иммунитета.

Инсулинорезистентность — ещё одна «тихая» проблема, которую выявляют через индекс HOMA, помогающий заметить риск диабета задолго до повышения глюкозы. Дефицит витаминов D, B12, фолиевой кислоты могут вызывать усталость, плохое настроение, слабость и даже более серьёзные заболевания, если проблему долго игнорировать. При обнаружении их нехватки можно скорректировать рацион питания или начать принимать добавки для устранения дисбаланса.

«Неожиданно изменился вес? Сдавайте кровь! Возможно, это — один из первых симптомов заболевания щитовидной железы. Потеря веса может быть обусловлена гипертиреозом, когда щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов. Набор массы происходит при гипотиреозе — заболевании, когда щитовидка, напротив, вырабатывает мало гормонов. Проверить это можно, сдав кровь на тиреотропный гормон (ТТГ) и гормон Т4», — предупреждает собеседник Life.ru.

Отклонение таких показателей как АЛТ и АСТ могут указывать на заболевания печени. Состояние почек и эффективность их работы помогут увидеть измерения уровня креатинина и мочевины в крови. Липидный профиль, а также определение высокочувствительного С-реактивного белка выявляют воспаление, которое связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Когда кровяной сгусток, который обычно образуется в ногах, отрывается и достигает легочных артерий, он вызывает опасную для жизни легочную эмболию.

Специальный анализ (коагулограмма) может выявить риски избыточного свертывания крови. Если повод для беспокойства имеется, врач назначит специальные кроворазжижающие препараты (антикоагулянты), приём которых может спасти жизнь.

Специалист подчеркнул, что регулярность анализов зависит от возраста. До 18 лет достаточно ежегодных осмотров. После 35–40 лет риск метаболических нарушений возрастает, поэтому дополнительно нужно каждый год проверять биохимический профиль и онкомаркеры. После 50 лет к списку добавляются специфические возрастные тесты, а периодичность может увеличиваться до одного раза в полгода по рекомендации врача.

Осенью и весной, в периоды гиповитаминоза и вирусной активности, желательно проверять уровень витаминов группы B, витамина C и цинка. В конце зимы важно оценить уровень витамина D. Начало весны — время сдать тесты аллергикам. Это позволит подготовиться к сезону цветения до появления первых симптомов.

Мужчинам после 40 лет рекомендуется ежегодно сдавать анализ на ПСА (простатспецифический антиген). Это нужно для раннего выявления проблем с предстательной железой. Женщинам необходимо регулярно контролировать уровень тиреотропного гормона (ТТГ), так как патологии щитовидной железы встречаются у них значительно чаще, а ещё следить за обменом железа и уровнем женских половых гормонов в зависимости от репродуктивного этапа.

