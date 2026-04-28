Россиянам объяснили, как поцелуи запускают «биохимический коктейль» счастья

Поцелуи с любимым человеком работают как нейробиологический инструмент. Процесс помогает психике справляться со стрессом. О пользе близости рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Во время поцелуя организм вырабатывает дофамин, серотонин и окситоцин, сообщает «Москва 24». Эти гормоны регулируют мотивацию, успокаивают и формируют чувство безопасности. Одновременно падает уровень кортизола — гормона стресса. Абравитова добавила, что стимуляция блуждающего нерва переключает нервную систему в режим отдыха.

Психолог подчеркнула, что поцелуи действуют как лёгкий природный антидепрессант. Они не снимут сильную паническую атаку, но справятся с хронической низкоуровневой тревожностью. Процесс помогает сосредоточиться на моменте «здесь и сейчас». Человек отвлекается от навязчивых мыслей, чувствует себя желанным и повышает самооценку.

А вот тревожные мысли напротив — истощают психику и разрушают весь организм. При этом постоянная тревога способна нести серьёзную угрозу здоровью и благополучию.