«Катастрофически низкая выявляемость»: Психолог заявил, что миллионы россиян страдают от СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) поражает сотни миллионов людей по всему миру, однако в России миллионы граждан остаются без должного лечения. С таким утверждением в разговоре с «Газетой.ru» выступил клинический психолог Максим Ермолаев. По его словам, СВДГ встречается у 2,6% населения планеты, то есть им страдают около 140 миллионов человек.

Если же учитывать всех взрослых с текущими симптомами, показатель возрастает до 6,7%, что составляет более 360 миллионов человек во всём мире. В России точной статистики не существует, так как национального регистра взрослых с таким диагнозом. При этом отдельные скрининговые исследования показывают, что распространённость в нашей стране находится примерно на уровне 2–5%, отметил медик.

Но главная проблема — катастрофически низкая выявляемость. Диагностируется, по разным оценкам, не более 20% случаев. Это означает, что миллионы взрослых россиян живут без диагноза и, соответственно, без правильной помощи», — заключил медик.

СДВГ — неврологическое расстройство, связанное с дисбалансом дофамина и норадреналина, проявляющееся невнимательностью, импульсивностью и проблемами с исполнительными функциями. При этом некоторые специалисты не считают его «болезнью», так как у него нет объективных лабораторных маркеров (диагноз ставится по поведению), симптомы лежат в спектре (присущи и нейротипичным людям), а дефицит проявляется в основном в жёстких системах (школа, офис). В гибкой среде те же черты могут давать преимущества, поэтому СДВГ чаще рассматривают как нейроотличие (нейродивергентность), требующее не лечения, а адаптации среды и стратегий.

Для сохранения ментального здоровья важны повседневные привычки, которые помогают поддерживать внутреннее равновесие. Так, здоровый сон начинается не в постели, а за час до неё: в это время стоит сделать освещение мягким и тёплым, проветрить комнату и отложить решение важных вопросов.