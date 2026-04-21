Знак судьбы? Нет, психоз! Почему мы начинаем видеть одни и те же числа повсюду

Склонность людей видеть повсюду одинаковые цифры и воспринимать их в качестве неких «знаков» может объясняться как обычными особенностями внимания, так и быть симптомом серьёзных психических нарушений, предупредил психиатр Лев Пережогин. По его словам, подобные феномены порой оказываются предвестниками опаснейших недугов.

«Такие явления могут быть предвестником, «зарницей» острого психоза, например, при шизофрении, или проявлением навязчивостей (обсессий) в структуре обсессивно-компульсивного расстройства», — отметил эксперт в беседе с kp.ru.

Человек зачастую попросту не видит перемен в собственном состоянии из-за утраты критического взгляда на себя, поэтому первые тревожные сигналы обычно замечают его близкие. В таких случаях важно обращаться не к психологу, а напрямую к психиатру или психотерапевту, резюмировал врач.