Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 12:32

Знак судьбы? Нет, психоз! Почему мы начинаем видеть одни и те же числа повсюду

Психиатр Пережогин: Внимание к повторяющимся числам может указывать на психоз

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Склонность людей видеть повсюду одинаковые цифры и воспринимать их в качестве неких «знаков» может объясняться как обычными особенностями внимания, так и быть симптомом серьёзных психических нарушений, предупредил психиатр Лев Пережогин. По его словам, подобные феномены порой оказываются предвестниками опаснейших недугов.

Интернет лечит или калечит? Нарколог объяснил всплеск психических проблем у подростков
«Такие явления могут быть предвестником, «зарницей» острого психоза, например, при шизофрении, или проявлением навязчивостей (обсессий) в структуре обсессивно-компульсивного расстройства», — отметил эксперт в беседе с kp.ru.

Человек зачастую попросту не видит перемен в собственном состоянии из-за утраты критического взгляда на себя, поэтому первые тревожные сигналы обычно замечают его близкие. В таких случаях важно обращаться не к психологу, а напрямую к психиатру или психотерапевту, резюмировал врач.

Эффективное лекарство или плацебо? Врач раскрыла принцип действия валерьянки
Ранее россиян предупредили, что запущенные зубы могут довести до инфаркта и инсульта. Кроме того, симптомы геморроя оказались предвестниками рака прямой кишки.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Психология
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar