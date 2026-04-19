Эффективное лекарство или плацебо? Врач раскрыла принцип действия валерьянки
При хроническом стрессе валериана и пустырник не помогут, потому как не способны повлиять на механизмы тяжёлой тревоги и эффективно снизить уровень кортизола, их действие чаще всего основано на эффекте плацебо, рассказала врач-невролог клиники Мария Лавренова. По её словам, снотворный эффект этих средств очень слабый и клинически нестабильный.
Они могут помочь лишь при эпизодических и крайне лёгких трудностях с засыпанием после бытового переутомления или кратковременного волнения, где решающую роль играет вера в препарат и сам вечерний ритуал приёма. Длительный стресс поддерживает высокий уровень кортизола, с которым растительные экстракты не справляются — их слабого действия объективно не хватает, чтобы разорвать замкнутый круг навязчивых мыслей и физиологического напряжения.
«Обращаться к сомнологу или психиатру необходимо, если проблемы со сном длятся дольше трёх-четырёх недель», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
