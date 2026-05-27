Минздрав разрешит россиянам получать больше справок без визитов к врачу

В России в этом году планируют расширить перечень медицинских бумаг, которые граждане смогут оформить дистанционно, не посещая поликлинику. Об этом заявил замглавы Минздрава Вадим Ваньков.

«Мы эту практику планируем распространить на все субъекты», — рассказал замминистра на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.

Сейчас в тестовом режиме такая возможность уже протестирована в Чувашии и Тюменской области. В список документов, доступных для удалённого получения, войдут сертификат о профилактических прививках, заключение о медицинской группе для занятий физкультурой для несовершеннолетних, а также справки о временной нетрудоспособности и об отсутствии контакта с инфекционными больными.

По словам Ванькова, запрос можно будет отправить через портал «Госуслуги». Однако система выдаст нужный документ только при условии, что человек прошёл диспансеризацию либо необходимые сведения уже есть в его электронной медицинской карте.

