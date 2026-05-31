Минздрав назвал самые некурящие регионы России

Чечня, Чукотский автономный округ и Краснодарский край стали регионами России с самыми низкими показателями распространённости курения табака. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Согласно данным ведомства за апрель 2026 года, в Чечне доля курящих среди жителей в возрасте 18 лет и старше составила 0,56%. В Чукотском автономном округе этот показатель достиг 1,03%, в Краснодарском крае — 4,26%.

Также в список самых некурящих регионов вошли Республика Ингушетия и Ивановская область. В каждом из этих регионов доля курящих составила 6%.

Кроме того, в перечень попала Донецкая Народная Республика. По данным Минздрава, распространённость курения табака среди взрослого населения там составила 7,02%.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая. Его проводят для привлечения внимания к рискам, связанным с употреблением табака.

Ранее Роспотребнадзору удалось через суд заблокировать почти 4,8 тысячи интернет-ресурсов, занимавшихся дистанционной продажей табачных и никотинсодержащих изделий. Всего было подано 5,3 тысячи исковых заявлений. В рамках риск-ориентированного подхода ведомством утверждены 10 индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении никотинсодержащей продукции. Это позволяет проводить проверки недобросовестных продавцов с эффективностью свыше 96 процентов.