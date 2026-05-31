Роспотребнадзор добился блокировки 5 тыс. сайтов, продающих табачную продукцию

Роспотребнадзору удалось через суд заблокировать почти 4,8 тысячи интернет-ресурсов, занимавшихся дистанционной продажей табачных и никотинсодержащих изделий. Всего было подано 5,3 тысячи исковых заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для борьбы с потреблением табака и никотина, а также для снижения связанных с ними заболеваний и смертности, была разработана специальная программа. Документ, утверждённый правительством РФ в 2021 году, рассчитан до 2035 года и включает комплекс мер для достижения этих целей. В ходе реализации этой программы сотрудники Роспотребнадзора выявили множество случаев дистанционной реализации запрещённой продукции. Это привело к подаче 5,3 тыс. исков о блокировке сайтов. Суды удовлетворили 4,8 тыс. из них. Ещё 366 торговых интернет-площадок добровольно свернули свою деятельность.

В рамках риск-ориентированного подхода ведомством утверждены 10 индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении никотинсодержащей продукции. Это позволяет проводить проверки недобросовестных продавцов с эффективностью свыше 96 процентов.

Ранее в Пермском крае решили ужесточить ограничения на вейпы. Вслед за запретом продажи депутаты запретили хранение и распространение такой продукции. Под ограничения попадут не только электронные сигареты, но и устройства для нагревания табака, системы доставки никотина, а также их комплектующие.