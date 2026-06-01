Вожатый, бариста, курьер: Школьникам подсказали вакансии для летней подработки

Многие сознательные школьники хотят провести летние каникулы с пользой для себя и общества, поэтому ищут подработки. Вакансий для подростков достаточно много, в первую очередь их предлагают точки общественного питания, где график гибкий, а за день можно заработать от одной до двух тысяч рублей, рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ещё одна востребованная позиция — вожатые и их помощники в детских лагерях, где старшеклассники участвуют в организации досуга детей, придумывая мастер-классы, игры и спортивные активности. Более гибкий вариант — работать курьером или промоутером с почасовой (300–400 рублей в час) или сдельной оплатой, но у курьеров очень серьёзная система штрафов, предупредила специалист.

Доступны школьникам и более спокойные вакансии, например, продавец-консультант: ребята помогают с выкладкой товара и консультируют покупателей, зарабатывая в среднем около 35 тысяч рублей в месяц. Также рады подросткам в сфере услуг, где предлагают позиции помощника повара, официанта, бариста, администратора.

«Такие вакансии часто можно найти, но они требуют серьёзного подхода: как минимум, например, оформления медицинской книжки. То есть нужно сдать анализы, иногда и потратиться на это», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Ранее в России предложили разрешить подработку с 12 лет. Сейчас законодательство не устанавливает минимального возраста для официального трудоустройства, однако круг доступных вакансий привязан к возрасту.