Что делать, если вас поймали на ЕГЭ со шпаргалкой и телефоном: советы учительницы

Выпускники 2026 года уже приступают к сдаче Единого государственного экзамена, поэтому им важно разобраться в правилах поведения на ЕГЭ, например, что произойдёт, если в аудитории обнаружат шпаргалку или мобильный телефон, рассказала учитель математики Юлия Капалкина.

По словам педагога, если запрещённые предметы найдут до начала экзамена, организаторы просто попросят школьника оставить их при входе, никаких санкций не последует. Однако если подобное обнаружат непосредственно во время ЕГЭ, тогда наступят уже серьёзные последствия.

«В этом случае составят акт об удалении с экзамена с указанием причины, так как это нарушение», — отметила собеседница 360.ru.

Учительница объяснила, что в случае такого нарушения выпускнику следует подать заявку на пересдачу, но сдатьэкзамен можно будет только в сентябре.