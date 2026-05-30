В России предложили разрешить подработку с 12 лет: какие правила действуют сейчас

Законодательство не устанавливает минимального возраста для официального трудоустройства, однако круг доступных вакансий привязан к возрасту. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по трудовому праву, член палаты налоговых консультантов России Валентина Яковлева. Она прокомментировала предложение детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской снизить до 12 лет возраст, с которого дети могут подрабатывать.

По словам Яковлевой, до 14 лет несовершеннолетним открыт путь исключительно в творческую и спортивную сферы. Речь идёт о съёмках в кино, занятости в театрах, цирке, на телевидении и в спортивной индустрии. Главное условие — такая деятельность не должна причинять вред здоровью и нравственному развитию.

Для подростков от 14 до 16 лет список профессий расширяется, но вводятся временные лимиты. Во время каникул трудиться разрешено не более 24 часов в неделю или пяти часов в день. При совмещении с учёбой нормативы урезаются вдвое. С 16 до 18 лет максимальная планка поднимается до 35 часов в неделю, если речь не идёт об образовательном процессе.

Яковлева уточнила, что на практике компании редко нанимают детей из-за множества законодательных ограничений, созданных для их же защиты. При этом она назвала ключевым фактором соблюдение режима рабочего времени в зависимости от статуса учащегося.

Клинический психолог Марианна Абравитова отметила, что ранний труд ускоряет взросление и учит ответственности. Однако, по её мнению, в 12-летнем возрасте ребёнку ещё необходимо проходить все стадии детства и учиться. Специалист допустила такую занятость только в случае личного желания подростка, а не давления со стороны семьи.

Абравитова также призвала сформировать чёткий перечень допустимых профессий и создать службу, которая будет тестировать готовность несовершеннолетнего к выходу на работу. Психолог подчеркнула: один ребёнок от такого опыта может надорваться, а другого это вдохновит.

Напомним, ранее столичный детский омбудсмен Ярославская предложила разрешить подросткам подрабатывать с 12 лет. Она отметила, что ребята хотят заработать свои первые деньги, даже если работа окажется временной. Но действующие федеральные законы не дают такой возможности.