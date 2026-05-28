На работу — с 12 лет: Детский омбудсмен Москвы выступила с неожиданной инициативой

Столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам подрабатывать уже с 12 лет. Свою инициативу она озвучила на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул».

«Ещё одна тема – это, конечно, подростковая занятость, её надо разбить на несколько треков. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо всё равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все», — сказала она.

По её словам, они стремятся получить свою «копеечку», пусть и не на весь сезон. Однако нынешнее федеральное законодательство не позволяет предоставить им такую возможность.

Сейчас на лёгкий труд ребёнок может устраиваться лишь с 14 лет, да и то с письменного согласия родителей. Без него трудовой договор разрешено заключать только с 15 лет при условии получения образования. Полная трудовая самостоятельность наступает лишь в 16.

Раннее сообщалось, что подросткам можно работать и получать зарплату, но с целым рядом оговорок. Так, детям младше 14 лет, а также сиротам и оставшимся без попечения, потребуется согласие органов опеки. Остальным несовершеннолетним достаточно письменного разрешения от родителей. При этом список запрещённых вакансий довольно широк: это вредные или опасные производства, работы на высоте, должности, связанные с тяжестями, а также всё, что угрожает нравственному развитию, включая ночные клубы.