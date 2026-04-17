В Петербурге аферист брал кредиты на подростков, обещая работу с высоким доходом

В Санкт-Петербурге мошенник, представившийся эйчаром, проводил собеседования с подростками на несуществующую должность менеджера с зарплатой 150 тысяч рублей. Соискатели платили ему за обучение, после чего лже-рекрутер исчезал с деньгами, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Несколько девушек попались на уловку с фальшивым трудоустройством в рестобар Tommy Lounge. Им обещали позицию менеджера, но перед выходом требовали пройти платный курс от конторы Liga Bartenders. Объясняли это тем, что якобы половину оплачивает заведение, а вторую сам кандидат. Прямо на месте у соискательниц забирали телефон, оформляли рассрочку через банк, убирали страховку, указывая будущий доход около 150 тысяч рублей. После одобрения кредита девушек переводили в телеграм-бот, где они вводили паспортные данные для получения договора, но позже выяснялось, что ссылка ведёт на конструктор сертификатов, а не на реальный документ.

Трёхдневный курс, по словам участниц, сводился к базовой теории из интернета. Обещанной работы они так и не получили — им предлагали лишь должность официанта без гарантий карьерного роста. В самом заведении заявили, что никого не нанимали: помещение сдавалось в аренду, и таких вакансий у них не было. Деньги за обучение уходили индивидуальному предпринимателю без образовательной лицензии.

Одна из пострадавших сейчас вынуждена выплачивать кредит почти на 40 тысяч рублей, при этом проценты продолжают начисляться, несмотря на обещанную рассрочку без переплат. Жертвы мошенничества уже написали заявление в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана пользователей Telegram. Они рассылают сообщения от имени знакомых или случайных контактов с предложением якобы получить в подарок 12-месячную Premium-подписку. Однако через заветную кнопку активировать аферисты получают полный доступ к аккаунту жертвы и её банковским реквизитам, ранее привязанным к мессенджеру.