14 мая, 14:23

Госдума разрешила россиянам работать сверхурочно по 240 часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Gyung

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который увеличивает годовой предел сверхурочной работы со 120 до 240 часов. Инициативу внесло правительство России, изменения затрагивают нормы Трудового кодекса РФ.

Сейчас переработка ограничена четырьмя часами в течение двух дней подряд и 120 часами в год. Оплата сохраняется повышенной: первые два часа оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном. При суммированном учёте рабочего времени со 121-го часа каждый час сверх нормы должен оплачиваться как минимум в двойном размере.

Для отдельных категорий работников предусмотрены специальные ограничения. Лимит в 120 часов сохранят для сотрудников государственных и муниципальных учреждений, которые трудятся по внутреннему совместительству больше чем на четверть месячной нормы, а также для тех, чьи условия труда считаются опасными.

Пенсионеров, предпенсионеров и работников вредных производств можно будет привлекать к переработкам только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. При этом из документа убрали норму, позволявшую работодателю предупреждать сотрудника об увольнении в электронном формате.

Тем, кого привлекают к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год, дадут один оплачиваемый день для диспансеризации с сохранением рабочего места и среднего заработка. Также закон запрещает отзывать из отпуска сотрудников с вредными или опасными условиями труда, кроме случаев предотвращения катастроф, аварий и ликвидации их последствий.

Ранее Life.ru рассказывал, как отказать начальству в сверхурочной работе, не опасаясь при этом быть уволенным. По словам бизнес-тренера, хуже всего будет агрессивная реакция работника на поступление подобного предложения.

Владимир Озеров
