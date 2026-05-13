13 мая, 12:24

Россиянам с шизофренией и деменцией запретят работать детективами

Минздрав обновит список противопоказаний для работы частным детективом

Обложка © GPTChat

С сентября в России начнёт действовать обновлённый перечень медицинских противопоказаний для работы частным детективом. Соответствующий приказ утвердил Минздрав РФ.

Новый документ заменит прежний список, который ранее утверждало правительство. Изменения связаны с передачей полномочий по формированию перечня непосредственно Минздраву.

В перечень вошли десятки заболеваний, включая шизофрению, биполярное аффективное расстройство, деменцию, хронические бредовые расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, тяжёлые депрессивные эпизоды и расстройства личности.

Также противопоказаниями станут психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ. Ограничения будут действовать до прекращения диспансерного наблюдения и подтверждения стойкой ремиссии. Кроме того, в список включены серьёзные нарушения зрения, в том числе слепота, тяжёлые расстройства зрения и случаи, когда острота зрения даже с коррекцией остаётся ниже установленных норм.

Приказ Минздрава был подписан 31 марта 2026 года и зарегистрирован в Минюсте 28 апреля. Документ вступит в силу в сентябре.

Страховщики уточнили список болезней, которые не лечат по ОМС

Ранее Life.ru писал, что Минобороны пересмотрело список заболеваний, ограничивающих возможность заключения контракта. Новый приказ расширил перечень медицинских противопоказаний с 26 до 35 пунктов. В список включили сахарный диабет всех типов, заболевания аорты и сосудов, а также последствия переломов позвоночника и конечностей, которые нарушают функции организма.

Александра Мышляева
