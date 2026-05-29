Gap year по-русски: Каждый пятый школьник хочет взять перерыв перед вузом, но родители против

Каждый пятый российский старшеклассник рассматривает возможность взять годовой перерыв после школы перед поступлением в вуз (gap year), однако большинство родителей встречают эту идею в штыки. Онлайн-школа Skysmart передала Life.ru результаты своего опроса.

В исследовании приняли участие более 1200 старшеклассников из городов-миллионников. Так, 21% опрошенных выпускников признались, что хотели бы отложить поступление в вуз на год. Самой частой причиной для такого решения стало желание заработать первые деньги или получить реальный рабочий опыт — об этом заявили 9% респондентов.

Ещё 6% мечтают просто восстановиться после изнурительных экзаменов и эмоционального выгорания. 4% надеются с помощью паузы разобраться в себе и определиться с профессией. 2% хотели бы посвятить освободившееся время путешествиям. При этом почти 80% школьников вообще не рассматривают вариант откладывать поступление в вуз.

Впрочем, далеко не во всех семьях эта идея находит отклик. 35% подростков рассказали, что родители не поддерживают их намерения, и обсуждение gap year регулярно перерастает в ссоры. Ещё 28% хотели бы устроить передышку, но натыкаются на категорический запрет старших. При этом у 16% инициатива исходила от самих родителей. 9% отметили, что семья поддержала уже их собственное решение. 11% сообщили, что родители идею не одобряют, но готовы смириться с выбором ребёнка.

Академический директор Skysmart Анастасия Екушевская пояснила, что интерес к gap year в России хоть и растёт, но пока заметно уступает Европе и США.

«Современные подростки всё чаще воспринимают поступление в вуз не как автоматический следующий шаг после школы, а как серьёзное решение, к которому хочется подойти осознанно. Для части школьников пауза становится способом снизить тревожность, попробовать себя в работе, понять свои интересы и избежать поступления «для галочки», — отметила она.

Но родителям по-прежнему страшно: им кажется, что за год безделья ребёнок потеряет интерес к учёбе или вовсе откажется от высшего образования. Именно поэтому gap year во многих семьях до сих пор воспринимается не как шанс на самоопределение, а как пустая трата драгоценного времени. По словам эксперта, если выбор вуза держится исключительно на родительском «надо» и лишён внутренней мотивации, это тревожный сигнал. Решение о направлении в обучении в таком случае ещё попросту не созрело.

«Понять готовность подростка к осознанному обучению можно не по оценкам, а по поведению: он способен объяснить, зачем ему выбранное направление, интересуется предметом вне школьной программы и готов прикладывать усилия без внешнего давления», — резюмировала Екушевская.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru объяснила, как отговорить подростка от опрометчивого решения бросить вуз ради иллюзии быстрых денег. По её словам, блогерство и бьюти-сфера легко создают у молодых людей ощущение, что можно прекрасно зарабатывать и без диплома, но на деле это часто ведёт к безработице и запоздалому раскаянию. Главный совет специалиста — не давить. Она подчеркнула, что заставлять и указывать подростку бесполезно, особенно в 17-18 лет.