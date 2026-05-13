Сначала справка, потом отчисление: Как правильно сменить вуз и не потерять бюджетное место

Право перевода студента из одной образовательной организации в другую закреплено в законе «Об образовании в Российской Федерации». А сама процедура описана в приказе Минобрнауки № 607. Депутат Госдумы Анна Скрозникова рассказала Life.ru, как сменить вуз и не потерять бюджетное место.

«У перевода на ту же специальность и на другую есть общие условия. Перевестись можно только после того, как студент сдал хотя бы одну сессию, то есть прошёл первую промежуточную аттестацию», — уточняет парламентарий.

Кроме того, перевод возможен только в рамках своего уровня образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры. Перейти, например, с бакалавриата сразу в магистратуру нельзя. И главное: в принимающем вузе должны быть свободные места. Информацию о вакантных местах вузы обязаны публиковать на своих сайтах не реже двух раз в год.

Если перевод идёт на ту же специальность, всё проще. Принимающий вуз сверяет учебные планы, перезачитывает дисциплины и определяет академическую разницу, то есть курсы, которые нужно досдать.

При переводе на другую специальность подход строже. Вуз вправе провести аттестационные испытания (собеседование или тестирование по профильным предметам), чтобы оценить готовность студента. Академическая разница в этом случае может быть значительной. Если она большая, как правило, предлагают перевод с потерей курса. Срок обучения после перевода может быть увеличен не более чем на один год.

Целевикам перевод по собственному желанию недоступен, они могут перейти в другой вуз только в случае ликвидации или потери аккредитации своей образовательной организации.

Отдельно хочу остановиться на процедуре перевода. Она устроена логично: сначала студент получает в новом вузе справку о переводе, потом с этой справкой подаёт в свой вуз заявление об отчислении в порядке перевода. Если же написать обычное заявление об отчислении по собственному желанию, рассчитывая потом перепоступить в другой вуз, можно потерять курс и поступать уже на общих основаниях. Также стоит проверить аккредитацию принимающего вуза в реестре Рособрнадзора. Анна Скрозникова Депутат Госдумы

