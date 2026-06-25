Дайвер погиб во время погружения у бухты Русская на Камчатке

На Камчатке во время подводного погружения погиб дайвер. Трагедия случилась недалеко от бухты Русская, примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Сегодня днём (по местному времени) группа туристов отправилась в море на яхте. Через час они переоделись в гидрокостюмы, пересели на лодку и начали погружение. Одному из ныряльщиков стало плохо прямо под водой. Его вытащили без сознания и пытались реанимировать на месте. К месту вызвали санавиацию, но мужчина скончался до её прилёта.

«По информации от коллег из территориального центра медицины катастроф — дайвер погиб. Причины произошедшего устанавливаются. В настоящий момент решается вопрос об эвакуации тела погибшего мужчины с районы бухты Русской», — говорится в сообщении.

Ранее во Флориде белая акула напала на военнослужащего США. Мужчина получил тяжёлые ранения и был срочно доставлен в больницу — врачи оценивают его состояние как критическое. Инцидент произошёл, когда сотрудник военной базы NSA Panama City вместе с сослуживцем решил искупаться в водах Мексиканского залива в обеденный перерыв. Внезапно из глубины появилась огромная белая акула, схватила его и начала рвать на части.