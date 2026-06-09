Белая акула напала на военного ВМС США во Флориде

В американском штате Флорида белая акула напала на военнослужащего ВС США. Мужчина получил серьёзные травмы и был в экстренном порядке доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как критическое, пишет CBS News.

Белая акула напала на американского военного во Флориде. Видео © X / Facts matter

ЧП случилось, когда сотрудник военно-морской базы ВМС США NSA Panama City вместе с сослуживцем решил искупаться в водах Мексиканского залива в обеденный перерыв. Внезапно из глубины показалась крупная белая акула. Хищница схватила мужчину и начала буквально раздирать его на части. На помощь пострадавшему немедленно бросился коллега, но акула уже успела нанести серьёзные травмы обеим рукам военного.

Пострадавшего оперативно доставили в ближайший госпиталь. Медики борются за его жизнь. О состоянии второго военного не сообщается.

Также ранее у побережья Австралии акула атаковала мужчину во время подводной охоты. Это уже третий подобный инцидент в стране за последние три недели. Как уточнили в полиции, 35-летний дайвер подвергся нападению возле острова Майкламс, неподалёку от города Олбани. В момент происшествия он охотился вместе с родственниками. Парамедики доставили пострадавшего на берег и оказали помощь, но спасти его не удалось.