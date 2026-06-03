Акула откусила ногу 11-летнему мальчику в Бразилии недалеко от пляжа

В Бразилии 11-летний мальчик получил тяжёлые травмы после нападения акулы на популярном пляже Пьедаде в городе Жабоатан-дус-Гуарарапис. Инцидент произошёл в воскресенье около 13:40 по местному времени, когда ребёнок находился в воде вместе с родственниками.

По данным New York Post, акула атаковала мальчика в районе бедра. В результате он потерял левую ногу и получил серьёзные повреждения левой стороны тела. На кадрах, опубликованных после случившегося, видно, как несколько мужчин вытаскивают ребёнка на берег, а вокруг собирается толпа отдыхающих.

Дядя пострадавшего Алдемир Жозе рассказал, что незадолго до нападения вышел из моря, оставив детей в воде. Очевидцы утверждают, что мальчик оставался в сознании и просил спасателей не дать ему умереть. На месте ему оказали первую помощь, после чего ребёнка доставили в больницу.

Позже школьника перевели в другое медучреждение, где он перенёс операцию. По информации издания, после хирургического вмешательства его состояние стабилизировалось. Власти отмечают, что район пляжа уже считался опасным из-за риска нападения акул, а на побережье были установлены предупреждающие знаки.

Случай стал 83-м зарегистрированным нападением акулы в штате Пернамбуку с 1992 года и 24-м — именно на пляже Пьедаде. В 2026 году это уже третий подобный инцидент в регионе, ранее там погиб 13-летний подросток.

Ранее похожая трагедия произошла в Австралии. На отмели Кеннеди, мелководной части Большого Барьерного рифа примерно в 50 километрах от побережья, акула напала на 39-летнего рыбака. Инцидент случился между Кернсом и Таунсвиллом. Мужчину вытащили из воды в критическом состоянии около полудня и доставили на берег, однако спасти его не удалось — он умер от полученных травм.