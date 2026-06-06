Уже третий человек погиб от нападения акулы в Австралии за три недели

У побережья Австралии акула атаковала мужчину во время подводной охоты. Об этом, ссылаясь на полицию, сообщает Reuters. Это уже третий подобный инцидент в стране за последние три недели.

Как уточнили в полиции, 35-летний дайвер подвергся нападению возле острова Майкламс, неподалёку от города Олбани. В момент происшествия он охотился вместе с родственниками. Парамедики доставили пострадавшего на берег и оказали помощь, но спасти его не удалось.

Очевидец заметил неподалёку акулу длиной около 4,5 метра. Вид хищника пока не установлен.

По данным природоохранных организаций, ежегодно в Австралии фиксируется около 20 случаев нападения акул на людей, но большинство из них не заканчиваются гибелью. При этом число смертей от утопления на местных пляжах значительно выше.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Бразилии акула откусила ногу 11-летнему мальчику, когда ребёнок отдыхал на пляже вместе с родственниками. Когда его вытащили из воды, он оставался в сознании и просил спасателей не дать ему умереть.