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6 июня, 10:52

Уже третий человек погиб от нападения акулы в Австралии за три недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LuckyStep

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LuckyStep

У побережья Австралии акула атаковала мужчину во время подводной охоты. Об этом, ссылаясь на полицию, сообщает Reuters. Это уже третий подобный инцидент в стране за последние три недели.

Как уточнили в полиции, 35-летний дайвер подвергся нападению возле острова Майкламс, неподалёку от города Олбани. В момент происшествия он охотился вместе с родственниками. Парамедики доставили пострадавшего на берег и оказали помощь, но спасти его не удалось.

Очевидец заметил неподалёку акулу длиной около 4,5 метра. Вид хищника пока не установлен.

По данным природоохранных организаций, ежегодно в Австралии фиксируется около 20 случаев нападения акул на людей, но большинство из них не заканчиваются гибелью. При этом число смертей от утопления на местных пляжах значительно выше.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Бразилии акула откусила ногу 11-летнему мальчику, когда ребёнок отдыхал на пляже вместе с родственниками. Когда его вытащили из воды, он оставался в сознании и просил спасателей не дать ему умереть.

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Владимир Озеров
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