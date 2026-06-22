Тело утонувшего мальчика в Ингушетии нашли в 10 км от места пропажи

Тело мальчика, утонувшего в реке Сунже в Ингушетии, было обнаружено волонтёрами на берегу, примерно в 10 километрах ниже по течению от места трагедии. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ребёнка унесло течением из Карабулака в Сунжу, где его и нашли под корягами.

«Мальчика унесло течением в городе Карабулаке, а нашли — в городе Сунже. Это примерно 10 км от места, где он утонул», — пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Несколько минут назад стало известно, что тело восьмилетнего Хизира нашли спустя восемь дней. Ребёнка искали 546 человек, из них 309 — добровольцы.

Напомним, 15 июня в районе села Яндаре 8-летний Хизир, спасая тонущего друга, сам ушёл под воду и пропал без вести. В его поисках участвовали в том числе спасатели МЧС, росгвардейцы и волонтёры.