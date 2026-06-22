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22 июня, 15:16

Тело утонувшего мальчика в Ингушетии нашли в 10 км от места пропажи

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

Тело мальчика, утонувшего в реке Сунже в Ингушетии, было обнаружено волонтёрами на берегу, примерно в 10 километрах ниже по течению от места трагедии. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ребёнка унесло течением из Карабулака в Сунжу, где его и нашли под корягами.

«Мальчика унесло течением в городе Карабулаке, а нашли — в городе Сунже. Это примерно 10 км от места, где он утонул», — пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Несколько минут назад стало известно, что тело восьмилетнего Хизира нашли спустя восемь дней. Ребёнка искали 546 человек, из них 309 — добровольцы.

В Дагестане утонул 19-летний парень
В Дагестане утонул 19-летний парень

Напомним, 15 июня в районе села Яндаре 8-летний Хизир, спасая тонущего друга, сам ушёл под воду и пропал без вести. В его поисках участвовали в том числе спасатели МЧС, росгвардейцы и волонтёры.

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Наталья Демьянова
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