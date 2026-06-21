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21 июня, 11:42

В Дагестане утонул 19-летний парень

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

В Дербенте на побережье Каспийского моря утонул 19-летний юноша. Информацию о случившемся предоставило Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.

Сигнал поступил в оперативную дежурную смену сегодня в 11:25. Инцидент произошёл в районе ресторана «Золотая рыбка». На место немедленно выехали трое спасателей местного гарнизона.

Примерно через 20 минут тело молодого человека было обнаружено и извлечено из воды при содействии очевидцев. Спасти его не удалось. Обстоятельства и причины случившегося в настоящее время выясняются.

В Самарской области спустя трое суток поисков нашли тело утонувшей девочки
В Самарской области спустя трое суток поисков нашли тело утонувшей девочки

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина утонул во время катания на сапборде по реке Обь. Известно, что он вышел на воду за пределами официального городского пляжа на личном сапборде без спасательного жилета и прочих страховочных средств. В какой-то момент мужчина потерял равновесие, упал за борт и скрылся под водой. Тело погибшего уже подняли из реки, сейчас специалисты устанавливают его личность.

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Юлия Сафиулина
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